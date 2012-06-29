Пассажир Hyundai получил два билета на финал Евро-2012

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За несколько минут до отправления поезда29 июня владельцу стотысячного билета на поездку в "Украинском экспрессе" вручили два билета на финальный матч Евро-2012 между сборными Испании и Италии.

Счастливчиком оказался пассажир поезда № 164 Киев–Харьков (вагон № 5, место № 4, номер билета ХЗ085435) Максим Жизнин – житель Москвы, который приехал в Украину навестить родственников в Харькове. Свой билет он купил 28 июня в 14:33 в кассе № 28 на Центральном железнодорожном вокзале Киева, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины,

Два билета на финальный матч чемпионата Европы, который пройдет 1 июля, вручил владельцу стотысячного билета на "Украинский экспресс" начальник пассажирской службы Юго-Западной железной дороги Александр Болдов.

"По поручению министерства инфраструктуры Украины мы вручаем вам памятный подарок – два билета на финальный матч Евро-2012, который состоится на НСК "Олимпийский", - сказал Болдов.

Сам обладатель билетов сказал, что, скорее всего, он посетит финальный матч Евро-2012.

Как ранее писал Главред, на финальный матч Евро-2012, в котором сыграют сборные Испании и Италии, в Киеве ожидают приезда премьер-министра Испании Мариано Рахой Брея, премьер-министра Италии Марио Монти, членов правительств этих стран.

Кроме того, по сообщению испанской прессы, в Киев приедет наследный принц Испании Фелипе Хуан Пабло Альфонсо с принцессой Летицией.

Также за финальным матчем в украинской столице будут наблюдать президенты Молдовы, Таджикистана, Беларуси, Армении, премьер-министры Венгрии, Молдовы, представители руководства Саудовской Аравии, Катара, Грузии и России.

Фото: Украина-2012

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