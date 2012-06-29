Пранделли: Испания – это не страшно

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Главный тренер национальной сборной Италии Чезаре Пранделли прекрасно понимает, что в финале Евро-2012 с испанцами его команду ждет труднейшее испытание, но уверен, что победа "скуадре адзурре" по плечу.

Об этом он заявил на пресс-конференции 29 июня, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Мы не должны их бояться, - заявил наставник итальянцев. - Мы здесь потому, что мы это заслужили, и отдадим борьбе все силы".

"Мы гордимся тем, что сделали, - отметил 54-летний специалист, первым делом поздравивший президента Италии Джорджо Наполетано, которому сегодня исполнилось 86 лет. - Когда представляешь свою страну, испытываешь особую гордость, но еще лучше понимаешь это, когда оказываешься за рубежом. Здесь ты полностью осознаешь, что значит нести знамя своей страны. У нас был план на вчерашний матч, и игроки его полностью выполнили. Парни сыграли исключительным образом. У нас было мало времени на подготовку, но мы распорядились им как следует".

На пути к финалу итальянцы израсходовали уйму сил, но Пранделли считает, что у его команды есть неплохие шансы победить испанцев: "Хочу хорошо подготовить команду, пусть даже у нас в распоряжении всего один день. Будем работать так же, как и перед матчем с Германией. Займемся поиском слабых мест соперника и отточим необходимые действия".

"Легко точно не будет. Испанцы играют бок о бок на протяжении четырех лет, они победили на чемпионатах Европы и мира и снова добрались до финала, - продолжил рулевой сборной Италии. - Это означает, что испанцы сильны не только непосредственно в игре - их красит сильный характер, и потому они служат для нас примером. Но мы тоже здесь неспроста. По ходу турнира мы становимся только лучше и лучше".

Как ранее писал Главред, итальянцы уже встречались с испанцами на Евро-2012, сыграв с ними вничью (1:1) в стартовом матче. Тогда Антонио Ди Натале вывел "скуадру адзурру" вперед, на что чемпионы быстро ответили голом Цеска Фабрегаса. Пранделли считает, что за три недели, прошедшие после поединка в Гданьске, его подопечные здорово прибавили. "Мы стали лучше, поскольку много работали, подтягивали физическую форму и, если говорить с точки зрения психологии, стали настоящей командой", - заверил он.

"В прошлом матче с испанцами мы чудесно провели первый тайм и должны снова повторить это, - воззвал к своей команде Пранделли. - Не секрет, что мы должны сохранить баланс в игре. Если будем расходовать имеющиеся ресурсы в правильном направлении, у нас будут шансы. Мы должны проявить верный настрой. Речь не только о том, чтобы продолжать играть в том же духе, дело также в правильном отношении к делу. Не стоит бояться испанцев. Мы по праву дошли до этой стадии. Мы бросим бой сопернику и сделаем все ради победы".

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