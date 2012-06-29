Шевченко может навсегда остаться в «Динамо»

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Лидеру национальной сборной Украины на Евро-2012 Андрею Шевченко после завершения футбольной карьеры предлагают навсегда остаться в киевском «Динамо». Он может выбрать любой вариант: тренерскую должность или работу в структуре «Динамо».

Об этом заявил генеральный директор клуба Резо Чохонелизде 29 июня в интервью порталу Tuttomercatoweb.

«Наш президент (Игорь Суркис. – Ред.) сделал ему новое предложение: навсегда остаться в «Динамо». Не только как игроку, а после завершения карьеры», – сообщил он.

По словам Чохонелизде, пока Андрею нужно все взвесить и посоветоваться со своей семьей.

«Он также получил предложения из США и Объединенных Арабских Эмиратов, также может рассчитывать на сотрудничество с Романом Абрамовичем в «Челси», - добавил Чохонелидзе.

Как ранее писал Главред, 28 июня Андрей Шевченко, который объявил об уходе из национальной сборной, сообщил, что пока не планирует завершения спортивной карьеры: через 5-10 лет он видит себя в футболе.

«Мне бы хотелось видеть себя в футболе. Комментатором – однозначно нет. Тренером? Для начала надо попробовать свои силы, и не обязательно с хорошей командой. Надо закончить тренерскую школу», - сказал Шевченко.

Фото: sheva7.com

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