В Крыму боролись еще с одним крупным пожаром

За последние два дня на Южном берегу Крыма возникло несколько пожаров.

Не успели справиться с огнем в Ялте, как 28 июня вспыхнула травяная подстилка на мысе Меганом, вблизи Судака, сообщает ТСН.

Пожар возник в районе военной части, расположенной на вершине мыса. Клубы дыма было видно со всех уголков города.

Благодаря тому, что рельеф в этой местности доступный, одно пожарное отделение и водовозка быстро справились с огнем, но через несколько часов пожар вновь возобновился и сместился ниже – к подножию мыса.

Сейчас возгорания ликвидированы. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как ранее писал Главред, 26 июня в 18.00 вблизи Ялты в районе ущелья "Уч-Кош" Ялтинского горно-лесного природного заповедника произошло возгорание лесной подстилки и кустарника на площади 0,2 га, поднялся сильный ветер. Через час огонь распространился на площади 0,7 га.

К утру 27 июня площадь пожара увеличилась до 2 га, к вечеру – до 3 га.

28 июня, площадь пожара в лесном массиве на территории заповедника увеличилась до 8 га.

Пожар удалось погасить только к утру 29 июня.

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