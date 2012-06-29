Чохонелидзе: переход Велозу в "Динамо" - сплетни СМИ

{1-} Трансфер Мигеля Велозу в "Динамо" - слухи, распространенные журналистами. Так гендиректор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе прокомментировал информацию переходе Мигеля Велозу в киевский клуб. Кроме того в интервью UA-Футбол он рассказал о заинтересованности динамовцами со стороны европейских клубов.



- Мигел Велозу в "Динамо"? Я слышал об этом, но лично я никогда не контактировал ни с кем по этому игроку. Пресса иногда заходит слишком далеко, по их разговорам, мы и продали игрока, и купили нового.



- Вероятно будет усиление нападения, чтобы заменить Ярмоленко, который переходит в "Милан"?



- Та же ситуация, что и с Велозу. Не только в Украине, но и в Италии очень много пишут об этом. Но, уверяю вас, пишут не то, что есть в действительности.



- Этот трансфер - продукт работы СМИ, а не реальность?



- Это слухи, сплетни и еще раз слухи. На данный момент с "Миланом" никакие переговоры не ведутся.



- Речь идет о цене за игрока в 20 миллионов евро. Такова ли трансферная стоимость игрока?



- Мне трудно назвать его трансферную стоимость. Игрок очень вырос, поэтому и цена на него растет. Потом он может вырасти еще в "Динамо".



- У "Динамо" есть талантливый защитник Евгений Хачериди.



- Сравнил бы его с Пике. Он "съел" Ибрагимовича в матче против Швеции на Евро-2012 без проблем, и сделал то же самое в Лиге чемпионов, когда Ибрагимович играл в составе "Барселоны".



- А какие трансферные планы "Динамо" по полузащитнику Денису Гармашу?



- Этого игрока можно сравнить с Кака. Все видели, как он выступил в матче против Англии! Это - будущий чемпион.

Фото: fanat.ua

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