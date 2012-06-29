Фабрегас опасается итальянских нападающих, но верит в Иньесту

Полузащитник сборной Испании Францеск Фабрегас поделился своими ожиданиями от грядущего финального поединка Евро-2012 против команды Италии. Он сказал, что его команде трудно будет остановить итальянских форвардов, но также уверен, что и итальянцам придется нелегко в борьбе с Иньестой.

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"В финале Евро-2012 нам нужно будет остановить итальянских нападающих, так же как и Пирло. Балотелли - великолепный игрок, он вчера это доказал. Мне очень импонирует его стиль игры. От него постоянно будет исходить угроза, впрочем, как и от Кассано или любого другого игрока", - сказал Фабрегас, которого цитирует Goal.com.

"Прошлый сезон выдался для Иньесты непростым из-за травм. Но он приехал на Евро-2012 в великолепной форме. Очень немного найдется игроков, более изобретательных, чем он. Андрес - совершенно особенный футболист. Он должен сыграть важнейшую роль в нашей игре, мы все ему полностью доверяем", - похвалил партнера по сборной Фабрегас.

Финал Евро-2012 Испания- Италия состоится в воскресенье, 1 июля, на НСК Олимпийский.

Фото: uefa.com

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