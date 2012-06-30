У Филиппа Киркорова родился сын

{1-} У российского певца Филиппа Киркорова родился сын. Об этом радостном событии он сообщил со сцены в перерыве своего концертного шоу "ДРУgoy", который проходил в болгарской Софии, передают УНН.

"Я очень взволнован. Эта новость пришла ко мне за полчаса до концерта. У меня родился сын", - сказал Филипп Киркоров под бурные аплодисменты зала.

"Меня переполняют эмоции. Сами понимаете, эта новость застала меня здесь, в Болгарии, на моей родной земле. На концерт пришли композиторы, которые писали мне первые песни. Я сегодня на сцене прожил практически всю свою творческую жизнь. Именно в этот день произошла такая событие, это какой-то знак, это мистика", - поделился Киркоров после концерта.

О том, что мальчик весом 4,2 кг и ростом 58 см появился на свет, Киркоров узнал за несколько часов до выступления. С именем ребенка отец пока не определился.

Как и при рождении первого ребенка, Филипп Киркоров не раскрывает имени матери. Как сообщалось, дочь певца выносила суррогатная мать в США.

Место рождения мальчика Киркоров также не указал.

Напомним, рождение первого ребенка от суррогатной матери церковь поставила артисту в упрек. Еще один проступок - во время крещения дочери Киркоров взобрался на амвон, куда простым прихожанам путь заказан.

"Со стороны Киркорова было максимум нарушение этикета, но это не был грех и это не было сознательным желанием унизить кого-то... Проступок Киркорова в данном случае, все равно, что на званом обеде резать рыбным ножиком яблочный пирог", - заявил Кураев.

фото: Twitter Валентина Юдашкина

Новости по теме:

Отец Киркорова стал народным артистом России

Лукашенко наградил Киркорова орденом - за дружбу

Киркоров о своем отлучении от церкви: я всех прощаю

Киркоров отметит 45-летие концертами в Киеве и Кремле

Филипп Киркоров пошел голосовать на Чукотке в 30-градусный мороз (ВИДЕО)