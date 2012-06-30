В Германии молния убила трёх женщин

{1-} Три женщины погибли в пятницу в результате удара молнии в палатку на поле для гольфа близ города Корбах в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, сообщается на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на местные власти.

Еще одна женщина госпитализирована.

Все четыре женщины пытались укрыться в палатке от непогоды.

Грозы и проливные дожди в пятницу были отмечены на значительной части Гессена, отмечает FAZ.

Как ранее сообщал Главред, 26 июня, над Харьковом пронесся настоящий смерч. Сотни поваленных деревьев, обесточенные дома, сорванные крыши домов, поврежденный газопровод, пожары и человеческие жертвы. На ликвидацию последствий разбушевавшейся стихии коммунальным службам города потребуется несколько дней.

От удара молнии погиб пастух, который вывел на поле коров. А из-за урагана и страшного ливня остановились десятки трамваев.

Временно даже закрыли харьковскую фан-зону, а все запланированные концерты перенесли на более погожий день.

Фото: wordsland.ru

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