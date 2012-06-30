В продаже ещё есть 2 тысячи билетов на финал Евро-2012

{1-} Украинцы, которые не приобрели билеты на финал Евро-2012, еще имеют неплохие шансы это сделать - на главный матч чемпионата еще осталось 2 тысячи пропусков второй категории. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил директор турнира в Украине Маркиян Лубкивский.

По его словам, это билеты, которые остались в квотах футбольных федераций финалистов - Италии и Испании, и, согласно правилам реализации билетов на матчи УЕФА Евро-2012 , перешли в украинскую квоту, передаёт Интерфакс – Украина.

Лубкивский отметил, что билеты расходятся с рекордной скоростью. "По состоянию на утро 29 июня в продажу также поступило 1 500 билетов третьей категории стоимостью 50 евро. Эти билеты были реализованы за менее, чем полдня."

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В данный момент, украинские болельщики еще имеют возможность стать обладателями билетов второй категории, посетив билетный портал УЕФА на сайте www.uefa.com, кассы стадиона "Донбасс Арена" в Донецке и стадиона "Металлист" в Харькове.

Отметим, что стоимость одного билета II категории на финал еврочемпионата составляет 3300 гривен (330 евро).

Напомним, 1 июля, на киевском НСК «Олимпийский» состоится финальный матч Евро-2012 между сборными Испании и Италии.

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Перед матчем пройдет церемония закрытия Евро-2012, которая станет прелюдией к Шоу, и продлится 12 минут. В хореографической постановке будут задействованы более 600 волонтеров.

Как ранее писал Главред, 28 июня сборная Италии по футболу стала вторым финалистом чемпионата Европы по футболу 2012 года, обыграв команду Германии со счетом 2:1.

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27 июня в финал Евро-2012 вышла сборная Испании, обыграв сборную Португалии по пенальти со счетом 4:2.

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