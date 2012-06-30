Украинские туристы пропали на Кавказе

{1-} В горах Кавказа пропали шестеро украинских туристов, которые в установленное время не вышли на связь. Североосетинские спасатели организовали поиски пропавшей группы. Об этопм сообщила руководитель пресс-службы МЧС Северной Осетии Юлия Старченко, передают РИА Новости.

По словам Старченко, в субботу в 10.40 мск на телефон оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в районе Цейских турбаз, в горах республики, не вышла на связь в установленное время группа туристов из Украины, следовавшая предположительно по маршруту Цейские турбазы - вершина Уилпата по южному гребню.

Она уточнила, что последнее сообщение от группы было 26 июня, когда от туристов пришло сообщение на телефон: "Находимся под вершинным ребром".

Старченко отметила, что тургруппа не была зарегистрирована в Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде. Тем не менее уже через пять минут после поступившего об исчезновении туристов сообщении на их поиски выдвинулась группа спасателей Цейского поисково-спасательного отряда.

В пресс-службе добавили, что погода на месте происшествия облачная, плюс 9-10 градусов, осадков нет, ветер западный 3-8 метров в секунду.

Ранее «Главред» сообщал, что три украинских альпиниста из Харькова и Днепропетровска 2 марта на высоте 5200 метров над уровнем моря сбились с пути. Они сообщили о том, что заблудились, около 20.30 по местному времени по телефону, после чего связь пропала.

Один из них был найден спасателями живым вечером 3 марта на высоте 4100 метров над уровнем моря, сообщил руководитель пресс-службы Севрокавказского регионального центра МЧС России Кантемир Давыдов. Спсенным стал альпинист из Днепропетровска Роман Куцый.

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