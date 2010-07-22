В России арестовали украинца, которого разыскивал Интерпол

В Тюмени арестован гражданин Украины Иван Долинский, разыскиваемый правоохранительными органами Франции за двойное убийство и кражу в Париже. Об этом УНИАНу сообщили в прокуратуре Тюменской области. «Долинский в 1999 году нелегально прибыл в Париж, чтобы поступить на военную службу в иностранный легион. Осуществить свои намерения ему не удалось. Вместе с тем он остался в Париже и неофициально ремонтировал парижанам квартиры. В феврале 2001 года Долинский со своим приятелем совершил убийство двух граждан (француза и поляка), а также кражу чужого имущества. После этого он покинул Францию. В 2001 году Долинский прибыл в Тюмень, где перебивался случайными заработками», - говорится в сообщении. 27 марта 2007 года Национальным бюро Интерпола Французской Республики Иван Долинский был объявлен в розыск. Сотрудники ДПС 17 июля с.г. во время патрулирования случайно остановили Долинского для проверки документов и выяснили, что он находится в международном розыске. В настоящее время прокуратура Ленинского округа Тюмени проводит в отношении украинца экстрадиционную проверку для решения вопроса о возможности его выдачи правоохранительным органам Франции для осуществления уголовного преследования. Долинскому грозит от 30 лет до пожизненного заключения. Отмечается, что согласно действующему законодательству, Российская Федерации в соответствии с международным договором может выдать иностранному государству иностранного гражданина, находящегося на территории РФ для уголовного преследования. Решение о выдаче иностранного гражданина принимает генеральный прокурор РФ или его заместитель.