В Колумбии узаконили кокаин

{1-} Колумбийские власти ввели разрешение для граждан страны иметь при себе 1 грамм кокаина или 20 граммов марихуаны

Соответствующее постановление было принято конституционным судом южноамериканской страны, который ввел минимальную норму разрешенных к перевозке и потреблению наркотиков, передает РИА Новости.

Данное решение вызвало резко негативную реакцию со стороны генеральной прокуратуры Колумбии. По мнению ее руководителя Алехандро Ордоньеса, такая мера фактически может способствовать легализации выращивания, производства и перевозки наркотиков. Генпрокуратура намерена обжаловать вердикт суда.

До решения конституционного суда срок заключения для людей, задержанных с наркотиками, составлял в Колумбии от более чем пяти до девяти лет. Это касалось всех, у кого было обнаружено менее килограмма марихуаны и менее 100 граммов кокаина.

Как ранее сообщал Главред, 24 мая, на мусороперерабатывающем заводе "Энергия" в Киеве, Служба безопасности Украины уничтожила 1 т 30 кг 321,5 г кокаина по судебному приговору.

Кокаин сотрудники спецслужбы изъяли у международной группировки в июле 2010 года совместно со спецслужбами США и Германии. Группировка наладила канал транзита кокаина из стран Латинской Америки в ЕС через территорию Украины (в частности, Одесский порт). Наркотик перевозили в промышленном оборудовании (индукционных печах), используя морские контейнерные перевозки.

фото: lifestyle.if.ua

Новости по теме:

В Украине перестанут сажать за хранение наркотиков - СМИ

В Харькове наркотиками торговали прямо в отделении милиции

Во Львове поляка за контрабанду наркотиков посадили на два года

МВД: легализации наркотиков на Евро-2012 не будет