На финал Евро-2012 в Киев приедет более 11 тысяч испанцев

{1-} Национальную сборную Испании во время финального матча чемпионата Европы по футболу Евро-2012 на НСК "Олимпийский" в столице Украины будет поддерживать более 11 тысяч болельщиков. Об этом сообщили в информационном центре «Украина-2012».

Как утверждает одна из ведущих испанских газет, в период с 12 декабря 2011 года по 29 февраля 2012-го сторонники команды Висенте дель Боске выкупили 10 тысяч пропусков с помощью официальной платформы по продаже билетов на матчи первенства континента в Украине и Польше.

Кроме того, еще 1000 пропусков УЕФА передал RFEF после полуфинального матча.

Напомним, 1 июля, на киевском НСК «Олимпийский» состоится финальный матч Евро-2012 между сборными Испании и Италии.

Перед матчем пройдет церемония закрытия Евро-2012, которая станет прелюдией к Шоу, и продлится 12 минут. В хореографической постановке будут задействованы более 600 волонтеров.

Как ранее писал Главред, 28 июня сборная Италии по футболу стала вторым финалистом чемпионата Европы по футболу 2012 года, обыграв команду Германии со счетом 2:1.

27 июня в финал Евро-2012 вышла сборная Испании, обыграв сборную Португалии по пенальти со счетом 4:2.

Фото: ukraine2012.gov.ua

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