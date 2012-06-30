Стало известно, сколько заработали сборные на Евро-2012

{1-} После полуфиналов Евро-2012 уже покинули 14 команд, прихватив при этом и премиальные от УЕФА. Джек-пот же готовы сорвать сборные Испании и Италии.

Об этом сообщили в информационном центре «Украина-2012».

Сборная Испании уже заработала 15,5 млн евро, а сборная Италии - 15 млн евро. В случае победы на турнире Фурии Рохи финальный распределение призовых будет таким: в Испании 23 млн евро, а в Италии - 19, млн. В случае победы Скуадры адзурры: в Италии будет 22,5 млн евро, в Испании - 20 млн.

Рейтинг призовых денег от УЕФА:

3. Германия - 16 млн евро

4. Португалия - 15 млн евро

5. Англия - 12,5 млн евро

6. Чехия - 12 млн евро

7-8. Франция и Греция - по 11,5 млн евро

9-10. Хорватия и Россия - по 10,5 млн евро

11-12. Украина и Дания - по 10 млн евро

13-14. Швеция и Польша - 10 млн евро

15-16. Нидерланды и Ирландия по - 8 млн евро

Cборная Украины дополнительно заработала еще и 1 млн евро призовых от ФФУ.

Напомним, 1 июля, на киевском НСК «Олимпийский» состоится финальный матч Евро-2012 между сборными Испании и Италии.

Перед матчем пройдет церемония закрытия Евро-2012, которая станет прелюдией к Шоу, и продлится 12 минут. В хореографической постановке будут задействованы более 600 волонтеров.

Как ранее писал Главред, 28 июня сборная Италии по футболу стала вторым финалистом чемпионата Европы по футболу 2012 года, обыграв команду Германии со счетом 2:1.

27 июня в финал Евро-2012 вышла сборная Испании, обыграв сборную Португалии по пенальти со счетом 4:2.

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