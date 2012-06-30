Балотелли пообещал забить Испании четыре гола

{1-} Нападающий национальной сборной Италии Марио Балотелли намерен забить 4 гола в ворота Испании во время финального поединка Евро-2012.

«Я собираюсь забить в финале четыре гола, а не два», – передает слова Балотелли «Marca».



Также футболист отметил, что полуфинальный матч между Италией и Германией «стал лучшим» в его жизни.



«Этот день стал лучшим в моей жизни, но я надеюсь, что воскресенье будет еще лучше. Я надеюсь победить Испанию, неважно, каким образом. Если я забью, то получу «золотую бутсу», мы победим, и это будет великолепно. Но если мы победим, а я не забью, это все равно будет великолепно», - резюмировал форвард.

Напомним, 1 июля, на киевском НСК «Олимпийский» состоится финальный матч Евро-2012 между сборными Испании и Италии.

Перед матчем пройдет церемония закрытия Евро-2012, которая станет прелюдией к Шоу, и продлится 12 минут. В хореографической постановке будут задействованы более 600 волонтеров.

Как ранее писал Главред, 28 июня сборная Италии по футболу стала вторым финалистом чемпионата Европы по футболу 2012 года, обыграв команду Германии со счетом 2:1.

27 июня в финал Евро-2012 вышла сборная Испании, обыграв сборную Португалии по пенальти со счетом 4:2.

фото: uefa.com

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