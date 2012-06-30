Сегодня на Земле остановят время

{1-} Стрелки эталонных часов во всем мире будут остановлены ровно на одну секунду. Все мировые службы времени в ночь на 1 июля остановят "стрелки" своих эталонов на одну секунду, чтобы компенсировать накопившуюся разницу между астрономическим временем, определяемым по вращению Земли, и временем атомных эталонов, передает ZN.ua

Решение об "остановке времени" было принято еще 5 января базирующейся в Париже Международной службой вращения Земли, которая является главным "хранителем" всемирного координированного времени (UTC). Таким образом планируется сократить расхождение между UTC и международным атомным временем (TAI) до 35 секунд. Когда в 1967 году было учреждено атомное время, это расхождение составляло 32,184 секунды.

Дополнительная секунда необходима из-за неравномерного вращения Земли. Вследствие лунного притяжения Земля совершает полный оборот вокруг оси медленнее на 0,015 секунды, чем 100 лет назад. Кроме Луны, на вращение нашей планеты влияют и другие процессы, как внутри нее самой, так и в атмосфере.

О колебаниях продолжительности суток было известно еще в XIX веке, однако только благодаря изобретению атомных часов в 1949 году ученые смогли точно измерить разницу между земным и астрономическим временем.

Первая "високосная секунда" была добавлена 30 июня 1972 года. Международные организации "координируют" время, добавляя ее к астрономическому году каждые 1-7 лет в конце суток либо 31 декабря, либо 30 июня. Год удлиняли уже 25 раз, последний раз - 31 декабря 2008 года.

Ранее «Главред» сообщал, что министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога выступает за переход Украины на летнее время в марте 2012 года.

«По моему личному убеждению, нам нужно быть синхронными с Европой – Украина же идет в Евросоюз. Поэтому, если Европа в последнюю неделю марта пока переводит стрелки часов, то и Украине нужно это делать», – сказал министр.

фото: liveinternet.ru

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