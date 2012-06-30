Евро-2012 закончится грандиозным фейерверком - расписание событий

{1-} Организаторы официальной фан-зоны города Киева рассказали, что в последний день Евро-2012 в 10:00 в фан-зоне стартует второй международный трофи-марафон "Украина Трофи" по маршруту Киев-Шацк. Около 100 экипажей проедут по Крещатику прежде чем начать нелегкие гонки.

В 12:30 для посетителей фан-зоны выступит Президентский оркестр. После выступления оркестра для посетителей петь молодые исполнители. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В 18:20 незабываемое концертное шоу на Майдане обещает певица Ольга Крюкова. Ее выступление дополнять балет Лыбидь и шоу-балет Step.

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В 19:20, перед началом трансляции финального матча чемпионата, на сцене фан-зоны выступят молодые исполнители Матвей, Матиас и Слава Булгакова.

Также организаторы обещают яркую церемонию закрытия, которая начнется в фан-зоне в 23:40. Завершится праздник Евро-2012 в фан-зоне грандиозным праздничным фейерверком.

Напомним, 1 июля, на киевском НСК «Олимпийский» состоится финальный матч Евро-2012 между сборными Испании и Италии.

Перед матчем пройдет церемония закрытия Евро-2012, которая станет прелюдией к Шоу, и продлится 12 минут. В хореографической постановке будут задействованы более 600 волонтеров.

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Как ранее писал Главред, 28 июня сборная Италии по футболу стала вторым финалистом чемпионата Европы по футболу 2012 года, обыграв команду Германии со счетом 2:1.

27 июня в финал Евро-2012 вышла сборная Испании, обыграв сборную Португалии по пенальти со счетом 4:2.

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