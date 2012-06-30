В Одессе известный КВНщик погиб в ДТП

Известный КВНщик, 43-летний участник "Клуба джентльменов ОГУ" Владимир Супрун погиб в Одессе в результате ДТП.

Авария произошла около 19:30 в пятницу, 29 июня, на улице Космонавта Комарова. По словам очевидцев, Супрун пересекал улицу на велосипеде - по пешеходному переходу. В этот момент его сбил белый Mercedes SLK, который двигался на большой скорости, пишет одесское издание "Таймер".

Свидетели утверждают, что автомобиль даже не пытался снизить скорость, приближаясь к переходу, а тормозить начал только в последний момент.

По неофициальным данным, за рулем была женщина. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Впоследствии от полученных травм он скончался в железнодорожной больнице.

Ранее Главред также сообщал, что в Запорожской области в Бердянском районе недалеко от села Луначарское произошло столкновение легковых автомобилей. В результате ДТП погибли 6 человек, среди них двое детей 2003 и 2006 г.р.

Автомобили "Daewoo Lanos" и "Skoda Octavia" столкнулись на 548 километре автодороги Одесса-Новоазовск в 1.15.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Фото:timer.od.ua

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