Аккордеонист Завадский пожалуется на пытки в Европейский суд

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Известный аккордеонист Игорь Завадский, которого обвиняют в растлении малолетних, обратился в Европейский суд по правам человека в связи с пытками в милиции.

Об этом заявила его адвокат Евгения Закревская, сообщают Факты и комментарии.

"Нам отказали в возбуждении уголовного дела по факту пыток в милиции. Естественно, мы будем это обжаловать. И хотя об отказе в возбуждении дела стало известно еще в апреле, я еще не могу это оспорить - мне все еще не дали официальное постановление об отказе. Поэтому у меня связаны руки. Тем временем Игорь подал жалобу по поводу пыток в милиции в Европейский суд. Мы ждем результата", - сообщила Закревская.

По словам самого Завадского, в течение последних 13 лет к нему поступали угрозы, его били, квартиру поджигали.

"Каждые устроенные недоброжелателями неприятности заканчивались одним и тем же: неизвестные предлагали мне уехать за границу и остаться там навсегда...", - заявил он.

В то же время, в милиции информацию о пытках категорически опровергли. Позже версию милиции подтвердила прокуратура, которая провела по этому случаю проверку. Синяки у Завадского действительно нашли, но это, как сказали в прокуратуре, и есть все побои. Ни сотрясения мозга, ни переломов ребер эксперты не обнаружили.

По мнению музыканта, пострадавших и их семьи специально запугивали или покупали их показания через подставных лиц. Об этом заявляли и родители некоторых его учеников после задержания.

Эти родители, как и их дети продолжают активно защищать аккордеониста, уверяя, что он невиновен. В милиции же утверждают, что у них есть неопровержимые доказательства вины Завадского, в том числе видеозаписи.

Как уже писал Главред, почти сразу после задержания аккордеонист передал в СМИ открытое письмо, в котором рассказал, как его задерживали и что этому предшествовало.

"Семь часов меня пытали в райотделе, - писал Завадский. - Били при задержании, потом начали морально давить: запугивание, оскорбления, звонок в ИВС (изолятор временного содержания - прим. ред.) с просьбой отправить на три дня в камеру, где меня опустят и будут издеваться. Когда это на меня не подействовало, сотрудник Ростислав заломил мне левую руку и стал поднимать ее выше вверх... Потом еще один схватил меня за яички и начал с силой их сжимать до бешеной боли. Меня сбили с ног, я упал лицом вниз, ударившись головой об пол. Потерял сознание. Очнулся от ударов ногами".

Напомним, аккордеонисту вменяют одиннадцать эпизодов растления несовершеннолетних и один эпизод изнасилования. 21 мая, Шевченковский райсуд Киева отказался выпустить Завадского на поруки и продлил арест еще на четыре месяца.



Ходили разговоры, что дело готовятся передать в суд, но правоохранители попросили отсрочку, так как по словам следователя, еще не готовы результаты всех необходимых экспертиз.

фото: zavadsky.net.ua

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