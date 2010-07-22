Алуштинский чиновник избил женщин, пытавшихся попасть в горсовет

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении алуштинского чиновника, который препятствовал местным жительницам пройти на прием в городской совет, сообщает ИА «е-Крым». Как рассказали в пресс-службе крымской прокуратуры, чиновник отвечает за охрану и пропускной режим в здании горсовета Алушты. «Страж» усердно держал «оборону» от просительниц (одна из них была на шестом месяце беременности), которые после попытки посещения «парадного подъезда» получили побои и телесные повреждения», — отметили в пресс-службе. Чиновнику инкриминировано превышение служебных полномочий, ведется следствие.