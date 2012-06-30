На концерт Элтона Джона и Queen в Киеве придут не менее 70 тысяч зрителей

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По прогнозам киевских властей на концерте Элтона Джона и группы Queen с солистом Адамом Ламбертом, который состоится сегодня, 30 июня, в 20:00 в киевской фан-зоне Евро-2012, ожидают не менее 70 тысяч гостей.

Об этом сообщает Ukranews со ссылкой на информацию Киевской горгосадминистрации.

Предположительно, благотворительный концерт, посвященный борьбе со СПИДом, продлится около трех часов и будет транслироваться в прямом эфире украинского и польского телевидения.

Чтобы привлечь внимание к проблеме СПИДа, концерт будет бесплатным.

Организатором концерта выступил Фонд Елены Пинчук "АнтиСПИД" при поддержке УЕФА. Обеспечивать порядок в фан-зоне во время концерта будут 2,7 тыс. милиционеров.

В связи с проведением концерта власти постановили ограничить движение транспорта в центре города с 00:00 30 июня по 8:00 1 июля.

Как ранее писал Главред, Елена Пинчук сообщила, что Элтон Джон и Queen отказались от гонорара за концерт.

По словам главы фонда «АнтиСПИД», концерт будет состоять из двух частей, вход на концерт – свободный, предусмотрена прямая трансляция.

Елена Пинчук также предположила, что Элтон Джон и Queen могут остаться на финальный матч Евро-2012, однако не знает, будут ли они участвовать в торжественном закрытии чемпионата.

Во время концерта будет организован сбор благотворительных пожертвований, которые направят на новый совместный проект «СПИД-Фонда» Элтона Джона и Елены Пинчук. Этот проект будет рассказывать украинским детям о ВИЧ/СПИДе, используя футбольные символы и правила.

фото: sharelike.me

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