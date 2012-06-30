В Китае произошло сильное землетрясение

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На западе Китая утром 30 июня произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого по меньшей мере десять человек пострадали, причем один серьезно.

Большинство пострадавших - туристы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters

Землетрясение было зафиксировано в 5:07 30 июня по местному времени (0:07 по Киеву). Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,3 находился в 141 километре к юго-западу от города Шихэцзы в уезде Хэцзин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Очаг располагался всего в 18 километрах от земной поверхности, поэтому землетрясение ощущалось достаточно далеко.

В результате землетрясения в некоторых населенных пунктах прерваны электроснабжение и связь, однако информация о серьезных разрушениях не поступала.

Несмотря на то, что Синьцзян-Уйгурский автономный район не является густо населенным, власти продолжают отслеживать обстановку в регионе.

Как ранее писал Главред, 24 июня землетрясение магнитудой 5,7, повлекшее гибель двух человек, произошло на юго-западе Китая. Еще около ста человек получили ранения.

По данным государственного сейсмологического управления, подземный толчок магнитудой 5,7 был зафиксирован на границе провинций Юньнань и Сычуань в 15:59 по местному времени (11:59 по Киеву).

Сообщения о погибших и пострадавших поступили из области Нинлан провинции Юньанань. Уезд Нинлан относится к городскому округу Лицзян, популярному туристическому району Китая. Эпицентр землетрясения удален от центра популярного среди туристов города Лицзян на 93 километра.

Напомним, в марте 2011 года на юге Китая произошло землетрясение магнитудой до 5,8. Тогда погибли не менее 24 человек и несколько сотен строений были разрушены.

фото: lastampa.it

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