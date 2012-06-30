В Москве из окна дома стреляют в людей, полиция готовит штурм

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На юго-западе Москвы, в Теплом стане полиция готовится к штурму квартиры, из которой несколько раз выстрелили по прохожим.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в квартире дома по улице Теплый стан находится мужчина, который за последний час трижды выстрелил из окна предположительно из охотничьего ружья во двор, информирует Интерфакс.

По данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал. Мужчина открывать дверь отказывается. На место происшествия прибыл полицейский спецназ, который готовится к штурму.

В МВД РФ официально подтвердили факт инцидента.

"Прибывшие полицейские установили, что пьяный мужчина, проживающий на десятом этаже, беспорядочно стреляет из охотничьего ружья. Место происшествия было оцеплено, туда вызваны дополнительные наряды полиции и сотрудники спецподразделения", - сказал представитель главка. "Установлено, что стреляет 42-летний житель дома, он сильно пьян. Принято решение вначале попытаться уговорить его сдаться, а к месту происшествия уже вызван брат стрелка" - подчеркнули в пресс-службе.

Как ранее писал Главред, сегодня стало известно, что в Волгоградской области Российской Федерации, в своем рабочем кабинете был застрелен глава Светлоярского района Николай Крутов.

63-летний местный житель пришел в кабинет к главе района и из пистолета "Макаров" произвел пять прицельных выстрелов. От полученных ран Николай Крутов скончался на месте происшествия.

Стрелявший сразу же направился в районное подразделение Следственного комитета, сдал оружие и написал явку с повинной. По словам мужчины, он решился на убийство, поскольку глава района систематически вымогал у него деньги.

фото: МВД РФ

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