В Москве из окна дома стреляют в людей, полиция готовит штурм

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На юго-западе Москвы, в Теплом стане полиция готовится к штурму квартиры, из которой несколько раз выстрелили по прохожим.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, в квартире дома по улице Теплый стан находится мужчина, который за последний час трижды выстрелил из окна предположительно из охотничьего ружья во двор, информирует Интерфакс.
По данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал. Мужчина открывать дверь отказывается. На место происшествия прибыл полицейский спецназ, который готовится к штурму.
В МВД РФ официально подтвердили факт инцидента.
"Прибывшие полицейские установили, что пьяный мужчина, проживающий на десятом этаже, беспорядочно стреляет из охотничьего ружья. Место происшествия было оцеплено, туда вызваны дополнительные наряды полиции и сотрудники спецподразделения", - сказал представитель главка. "Установлено, что стреляет 42-летний житель дома, он сильно пьян. Принято решение вначале попытаться уговорить его сдаться, а к месту происшествия уже вызван брат стрелка" - подчеркнули в пресс-службе.
Как ранее писал Главред, сегодня стало известно, что в Волгоградской области Российской Федерации, в своем рабочем кабинете был застрелен глава Светлоярского района Николай Крутов.
63-летний местный житель пришел в кабинет к главе района и из пистолета "Макаров" произвел пять прицельных выстрелов. От полученных ран Николай Крутов скончался на месте происшествия.
Стрелявший сразу же направился в районное подразделение Следственного комитета, сдал оружие и написал явку с повинной. По словам мужчины, он решился на убийство, поскольку глава района систематически вымогал у него деньги.
фото: МВД РФ
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