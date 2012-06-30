"Московского стрелка" задержали и отправили к психиатрам

{1-}

Человек, который 30 июня в Москве стрелял из окна своей квартиры по прохожим, задержан в результате силовой акции правоохранителей.

Им оказался ранее судимый 37-летний Вячеслав Мясников, открывший стрельбу из охотничьего ружья "Сайга" и травматического пистолета по прохожим из окна своей квартиры по адресу улица Теплый Стан, дом №7, сообщает Интерфакс.

По месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Открывать дверь мужчина отказался. Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры, во время которых была произведена силовая акция по задержанию стрелявшего. Пострадавших в результате инцидента нет.

По словам источника в правоохранительных органах, задержанный находится в неадекватном состоянии, для его освидетельствования вызваны врачи психиатрической больницы.

Как ранее писал Главред, по предварительным данным МВД РФ считалось, что стрельбу открыл 42-летний москвич, находившийся в сильном подпитии.

"Прибывшие полицейские установили, что пьяный мужчина, проживающий на десятом этаже, беспорядочно стреляет из охотничьего ружья. Место происшествия было оцеплено, туда вызваны дополнительные наряды полиции и сотрудники спецподразделения", - сказал представитель главка. "Установлено, что стреляет 42-летний житель дома, он сильно пьян. Принято решение вначале попытаться уговорить его сдаться, а к месту происшествия уже вызван брат стрелка" - сообщала пресс-служба МВД.

фото: МВД РФ

Новости по теме:

В Москве из окна дома стреляют в людей, полиция готовит штурм

В Финляндии объявился свой "Брейвик" – двое убитых, семеро раненых



Бойня в Тулузе: Европа столкнулась с новым видом терроризма



В России пенсионер застрелил главу района