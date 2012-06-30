Украинских альпинистов, пропавших на Кавказе, нашли живыми и здоровыми

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Туристическая группа из Украины, об исчезновении которой сообщалось ранее, найдена в Цейском ущелье Северной Осетии.

Об этом заявила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Юлия Старченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Туристы обнаружены в хижине, куда они самостоятельно спустились после того как переждали непогоду в горах", - сказала Старченко.

Она отметила, что за время нахождения группы на высокогорье у них разрядились аккумуляторы сотовых телефонов, и поэтому они не могли выйти на связь.

"Спасатели Цейского спасательного отряда встретили их. Все живы-здоровы. Теперь их будут сопровождать до лагеря", - сказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС.

Как ранее писал Главред, сообщение о пропаже туристов поступило в 10.40 мск 30 июня на телефон оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в районе Цейских турбаз, в горах республики, не вышла на связь в установленное время группа туристов из Украины, следовавшая предположительно по маршруту Цейские турбазы - вершина Уилпата по южному гребню.

Напомним, группа из шести украинских альпинистов следовала по маршруту Цейский – Верхняя Уилпата по Южному гребню. Последний раз SMS-сообщение от них пришло 26 июня: "Находимся под верхним ребром".

фото: ТСН

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