Платини готовит революцию в проведении финалов Евро

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Президент УЕФА Мишель Платини предлагает изменить формат проведения финальной части чемпионата Европы по футболу.

Об этом заявил 30 июня на пресс-конференции накануне финального матча Евро-2012 в Киеве, сообщает Sport.ua.

"Сегодня я бы хотел огласить вам свою идею, над которой мы будем работать в ближайшее время. Я внес предложение, чтобы с 2020 года финальная часть чемпионата Европы проходила в разных странах, в разных городах. Например, на Евро-2020 команды будут играть в 12 городах разных стран Европы. Вы знаете, что с 2016 года в чемпионате Европы будут принимать участие 24 команды, что облегчит задачу попадания на турнир некоторым командам. Теперь же мы подумаем о том, чтобы видоизменить формат турнира, чтобы принимающие страны чувствовали себя более комфортно, и им не пришлось полностью отстраивать заново свою инфраструктуру", – сообщил он журналистам.

На резонное замечание, что болельщикам будет накладно летать на матчи по всему континенту, Платини ответил:

"Вы знаете, что есть бюджетные авиалинии, которые всегда действуют. Конечно, есть ЗА и ПРОТИВ, но это хорошая идея. Я думаю, что сейчас недорого пролететь на самолете из Донецка в Лондон и обратно, поэтому не считаю, что это будет дорого. Пока это просто идея. Возможно, Евро будет проходить в 24 городах... Мы будем ее обговаривать. Все-таки так чемпионат будет проводить намного легче, потому что странам не придется строить аэропорты, стадионы... Это очень важно в нынешнее время, когда в мире финансовый кризис".

В то же время глава европейского футбола сообщил, что в Евро-2020 будут участвовать 24 команды, поскольку вряд ли получится "собрать 32 хорошие команды".

"Мы знаем, что у нас есть 24 команды высокого уровня, которые заслуживают на то, чтобы участвовать в финальной части чемпионата. Здесь можно вспомнить и Бельгию, и Шотландию, и Швейцарию... Уверен, что чемпионат с 24-мя участниками станет более зрелищным и интересным", уточнил он.

Как ранее писал Главред, Платини считает, что Украина и Польша прекрасно организовали чемпионат Европы по футболу Евро-2012.



"У меня очень много чувств и картин в голове. Польша и Украина организовали фантастический турнир, который был уникальный по своей атмосфере, и он останется в нашей памяти", - сказал он.

Напомним, 1 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч Евро-2012 между командами Испании и Италии.

фото: mignews.com.ua

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