В Киеве встретили сборную Италии – второго финалиста Евро-2012

Национальная сборная Италии 30 июня прилетела в Киев, где 1 июля на НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Евро-2012.

Самолет Скуадры Адзурры приземлился в аэропорту Жуляны. Второго финалиста Евро-2012 встречали журналисты, болельщики и, по традиции, девушки в национальных костюмах с традиционным караваем, сообщает Украина-2012.

Также встречать итальянцев в аэропорт прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Украине Фабрицио Романо.

Примечательно, что наставник итальянцев Чезаре Пранделли, садясь в автобус, попросил встречавших его украинских девушекотдать ему свои традиционные венки. Очевидно, таким образом итальянец призывает к себе удачу.

Футболисты Италии, как и на матч четвертьфинала, прибыли в Киев со своими семьями. После официальной церемонии и необходимых процедур итальянцы сразу сели в свой фирменный автобус и отправились в гостиницу.

Как ранее писал Главред, игроки испанской сборной (действующий чемпион мира и Европы) прибыли в украинскую столицу раньше своих соперников. Они проживают в отеле "Опера" в центре Киева.

Напомним, в финале Евро-2012, который состоится 1 июля на НСК «Олимпийский». Сборная Италии сыграет против действующего чемпиона мира и Европы - команды Испании. Начало игры - 21.45.

Фото: Владимир Гонтар (УНИАН)

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