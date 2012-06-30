Блан уходит из сборной Франции

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Главный тренер сборной Франции Лоран Блан отказался продлевать контракт с национальной Федерацией футбола.

Об этом сообщает французское издание L’Equipe.fr.

Напомним, 28 июня стороны встретились для проведения переговоров. После длительной беседы Блан взял 48 часов на размышления. Сегодня Лоран объявил о своем желании покинуть тренерский мостик Ле Бле.

"Главным претендентом на тренерский пост национальной команды является Дидье Дешам, который в ближайшее время покинет Марсель. В любом случае окончательное решение остается за президентом ФФФ", - заявил президент УЕФА Мишель Платини.

Как ранее писал Главред, 23 июня в третьем полуфинальном матче Евро-2012 сборная Испании, действующие чемпионы мира и Европы, подтвердила свой статус, выиграв у сборной Франции со счетом 2:0.

фото: L’Equipe.fr.

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