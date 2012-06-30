Украинцы нормально реагируют на ненормальное – Семен Глузман

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Граждане Украины все чаще обращаются за помощью к профессиональным психологам с жалобами на усталость, апатию, раздражение, но это является нормальной реакцией человека на ненормальные условия жизни.

Об этом заявил президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман к омментарии «Українському тижню».

«Значительное количество украинцев неуверены в своем будущем. Неспособны найти достойную работу, находясь в стрессе от визитов к хамам-чиновникка, не могут бесплатно (и платно, увы) получить необходимую помощь, чувствуют усталость, апатию, раздражение и т.д. », - сказал врач-правозащитник.

«Но эти люди не больны. Их реакция - реакция нормальных людей на ненормальное, больное государство. А недуги последнего таблетками не лечатся», - уточнил он.

То, что положительные или отрицательные ожидания относительно судьбы государства сказываются и на отношении наших соотечественников к собственному будущему, подтверждает и социология.

По результатам исследования Института социологии НАНУ «Украинское общество. 20 лет независимости. Социологический мониторинг», начиная с 1999-го надежда на хорошее будущее Украины была присуща большинству граждан. Однако в 2011-м произошел резкий спад положительных настроений. В то же время усилилась тревога, а надежду на лучшее сохранила лишь треть людей.

Такие тенденции зеркально отражены в ощущениях украинцев относительно собственной судьбы: страх и пессимизм в 2011-м выросли вместе с переживаниями за страну, а уверенность и оптимизм относительно и собственной жизни и жизни страны уменьшились. В частности, в 2010 году 58,8% людей воспринимали свое будущее с надеждой, а 2011-го их количество составило лишь 43,8%. Вместе с тем доля тех, кто испытывал страх за собственную судьбу, за этот период вырос с 12,9% до 21,5%.

Напомним, в ходе чата на Главреде 11 апреля Глузман сказал: «Мы живем в стране имитации права. Это наше советское наследие. Тогда номенклатура также жила иначе, нежели рядовые граждане, но эту свою инаковость прятала. Сегодня беспредел реально существует, и будет существовать, пока власть не начнет нас бояться».

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