Вратарь Испании: не думаю, что мы фавориты матча

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Голкипер сборной Испании Икер Касильяс считает, что команда сможет повторить успех 2008 года и снова стать чемпионами континента, победив в финальном матче Евро-2012, но говорит, что матч будет трудным.

Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает Football.ua.

"Я не могу сказать точно, но да, думаю Италия нас уважает. Впрочем, и мы их уважаем, ведь они сильная команда. Итальянцы доказали, что заслужили выход в финал, обыграв в своем стиле Германию. У них сильный состав игроков, они знают, как играть. Мы не думаем, что являемся фаворитами в финале. Скорее будет правильным сказать, что команды равны".

"Четыре года назад никто не ждал от Испании такого успеха, ведь до тех пор Испания долго не выигрывала чемпионат Европы и никогда чемпионат мира. Видно, что команда эволюционировала. Четыре года назад в финале мы даже не верили в свой успех. Сейчас мы снова в финале и продолжаем творить историю", - сказал Икер Касильяс.

"Это финал. Матч с Португалией был лотереей, но мы прошли дальше и постараемся повторить успех четырехлетней давности", – резюмировал голкипер.

Как ранее писал Главред, в финале Евро-2012, который состоится 1 июля на НСК «Олимпийский» команды Испании – действующий чемпион мира и Европы – сыграет против cборной Италии. Начало игры - 21.45.

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