В Киеве выступил легендарный Элтон Джон и группа Queen

В субботу, 30 июня, в центре Киева, на Майдане Независимости, выступил легендарный британский певец Элтон Джон. Элтон Джон и группа Queen с участием Адама Ламберта приехали в Киев, чтоб дать благотворительный концерт, посвященный борьбе с ВИЧ/СПИД. Выступление организовал фонд АНТИСПИД Елены Пинчук.

Музыканты призвали не оставаться равнодушными и выразили поддержку в борьбе с ВИЧ и СПИДом в Украине, сообщает Радио Свобода.

Кроме того Элтон Джон призвал украинцев остановить дискриминацию сексуальных меньшинств и высказался против законопроекта № 8711 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите прав детей на безопасное информационное пространство» (относительно запрета пропаганды гомосексуализма).

До этого по приглашению Фонда Елены Пинчук в Украине уже приезжали Queen, Пол Маккартни и Элтон Джон.

Как ранее писал Главред, Елена Пинчук сообщила, что Элтон Джон и Queen отказались от гонорара за концерт.

Елена Пинчук также предположила, что Элтон Джон и Queen могут остаться на финальный матч Евро-2012, однако не знает, будут ли они участвовать в торжественном закрытии чемпионата.

Фото: УНИАН

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