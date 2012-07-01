На Ивано-Франковщине из-за взрыва 9 человек оказались в больнице

{1-} 9 человек пострадали из-за взрыва, который произошел в субботу ночью во время тушения пожара в частном доме в селе Ганьковцы Снятинского района Ивано-Франковской области, сообщает в воскресенье пресс-служба МинЧС.
Взорвался баллон автомобильной газовой установки. Инцидент произошел около полуночи, из-за взрыва здание было частично разрушено, передаёт Интерфакс – Украина.
Все пострадавшие – местные жители, они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
В 1:32 подразделения МинЧС ликвидировали пожар, его причина устанавливается.
Ранее Главред также сообщал, что 16 июня Ивано-Франковске один человек погиб, еще трое госпитализированы в результате взрыва, по предварительным данным, бытового газа в жилом доме.
В доме возник пожар в результате взрыва, по предварительным данным, бытового газа.
В здании обрушились несущие конструкции, затем загорелись деревянные конструкции крыши.
В 09.25 спасатели ликвидировали пожар. Трое жителей дома с ожогами госпитализированы, их состояние тяжелое.
Во время проведения аварийно-спасательных работ и разбора строительных конструкций спасатели обнаружили под завалами тело погибшей хозяйки дома.
фото: mns.gov.ua
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