На Ивано-Франковщине из-за взрыва 9 человек оказались в больнице

{1-} 9 человек пострадали из-за взрыва, который произошел в субботу ночью во время тушения пожара в частном доме в селе Ганьковцы Снятинского района Ивано-Франковской области, сообщает в воскресенье пресс-служба МинЧС.

Взорвался баллон автомобильной газовой установки. Инцидент произошел около полуночи, из-за взрыва здание было частично разрушено, передаёт Интерфакс – Украина.

Все пострадавшие – местные жители, они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В 1:32 подразделения МинЧС ликвидировали пожар, его причина устанавливается.

Ранее Главред также сообщал, что 16 июня Ивано-Франковске один человек погиб, еще трое госпитализированы в результате взрыва, по предварительным данным, бытового газа в жилом доме.

В доме возник пожар в результате взрыва, по предварительным данным, бытового газа.

В здании обрушились несущие конструкции, затем загорелись деревянные конструкции крыши.

В 09.25 спасатели ликвидировали пожар. Трое жителей дома с ожогами госпитализированы, их состояние тяжелое.

Во время проведения аварийно-спасательных работ и разбора строительных конструкций спасатели обнаружили под завалами тело погибшей хозяйки дома.

фото: mns.gov.ua

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