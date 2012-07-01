На финал Евро-2012 в Киев итальянцев приехало втрое меньше, чем испанцев

{1-} На финальном матче Евро-2012 фанов из Италии будет более чем втрое меньше, чем испанцев, сообщает ТСН.

В силе голоса будут соревноваться 4 000 итальянцев против 13-ти тысяч испанских болельщиков. Часть болельщиков в Киев уже прибыла и настолько полюбила столицу Украины, что домой после финала спешат далеко не все.

"Мы в понедельник едем из Киева, но не домой! Мы хотим во Львов", - заявили иностранцы.

Фаны признались, что рады были увидеть Украину собственными глазами. Больше всего здесь их поразили украинки. Некоторые из них теперь размышляют: не остаться ли.

"80% женщин в Киеве милашки! А те, которые не очень, - это туристки", - говорят испанцы.

Итальянские фанаты в меньшинстве. Едва ли не единственный итальянец, которого встретился, был неразговорчивым. Высказался кратко и по существу: "Италия Балотели намбер ван!"

Напомним, сегодня сборные Испании и Италии встретятся в финале чемпионате Европы по футболу Евро-2012, чтобы определить лучшую команду Старого Света. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Прямая трансляция на Первом национальном, ТРК Украина и ТК Футбол.

Ранее Главред также сообщал, что национальную сборную Испании во время финального матча чемпионата Европы по футболу Евро-2012 на НСК "Олимпийский" в столице Украины будет поддерживать более 11 тысяч болельщиков. Как утверждает одна из ведущих испанских газет, в период с 12 декабря 2011 года по 29 февраля 2012-го сторонники команды Висенте дель Боске выкупили 10 тысяч пропусков с помощью официальной платформы по продаже билетов на матчи первенства континента в Украине и Польше.

Фото: ukraine2012.gov.ua

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