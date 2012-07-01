Буффон считает, что у Испании больше шансов выиграть Евро-2012

{1-} Голкипер и капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что его команды сегодня меньше шансов выиграть финальный матч Евро-2012 , нежели у команды Испании, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

"На протяжении всего турнира здесь играла одна команда, которая была лучше всех остальных, и это сборная Испании. Хорошая новость в том, что мы начнем сегодня при счете 0:0. У испанцев больше шансов на победу. Они работали ради этого долгие годы, они играют примерно одним и тем же составом, в котором полно отличных футболистов. Сборная Италии же преподнесла на этом турнире сюрприз. Надеюсь, сегодня станет одним сюрпризом больше", - сказал Буффон.

"Можно говорить о том, что мы четырехкратные чемпионы мира, но приходит пора, когда надо быть скромнее и сказать, что настало время менять положение дел. Господин Пранделли помог нам это понять, привив команде новый стиль игры. Теперь мы идем по другому пути и должны продолжать следовать ему", - добавил голкипер.

Напомним, сегодня сборные Испании и Италии встретятся в финале чемпионате Европы по футболу Евро-2012, чтобы определить лучшую команду Старого Света. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Прямая трансляция на Первом национальном, ТРК Украина и ТК Футбол.

Ранее Главред также сообщал, что национальную сборную Испании во время финального матча чемпионата Европы по футболу Евро-2012 на НСК "Олимпийский" в столице Украины будет поддерживать более 11 тысяч болельщиков. Как утверждает одна из ведущих испанских газет, в период с 12 декабря 2011 года по 29 февраля 2012-го сторонники команды Висенте дель Боске выкупили 10 тысяч пропусков с помощью официальной платформы по продаже билетов на матчи первенства континента в Украине и Польше.

Фото: news.sportbox.ru

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