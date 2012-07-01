В Кривом Роге иномарка врезалась в маршрутку: 2 погибших, 8 раненых

Вчера, 30-го июня примерно в 21:30 в Кривом Роге произошло серьезное дорожно транспортное происшествие. В котором, маршрутное такси марки «Богдан» столкнулось с иномаркой «Шкода». В результате аварии два человека погибло и восемь серьезно ранены, сообщает 1kr.ua.

ДТП произошло рядом с остановкой «Юбилейная». По словам очевидцев, по непонятной причине, иномарка двигалась по встречной полосе со стороны супермаркета «АТБ», проделав большой тормозной путь, легковой автомобиль потеряв управление врезался в маршрутное такси под номером 397.

По увиденному можно сказать, что, примерно 10 серьезно раненых были госпитализированы нарядом скорой помощи. Один труп остался лежать на дороге, им являлся водитель маршрутки. Представители дорожно транспортной инспекции и милиции отказались комментировать событие и всячески препятствовали фотосъемке.

Ранее Главред также сообщал, что в Запорожской области в Бердянском районе недалеко от села Луначарское произошло столкновение легковых автомобилей. В результате ДТП погибли 6 человек, среди них двое детей 2003 и 2006 г.р.

Автомобили "Daewoo Lanos" и "Skoda Octavia" столкнулись на 548 километре автодороги Одесса-Новоазовск в 1.15.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Фото: 1kr.ua

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