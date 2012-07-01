Перед финалом Евро-2012 на границе Украины рекордный поток иностранцев

{1-} За минувшие сутки 30 июня в преддверие проведения финального матча Евро-2012 между сборными Испании и Италии в Киеве украинскую границу пересекли 342 тыс человек, что являются одним из наибольших показателей за последнее время, сообщает Госпогранслужба Украины.

По их данным, такое же количество лиц было зафиксировано и во время четвертьфинальных матчей.

Кроме того, сообщается, что в Украину вчера прибыл сборная Италии, которая в финальной игре, которая пройдет на национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве в воскресенье вечером, встретится со сборной Испании. Испанцы же после победы над португальцами в полуфинальном матче находились на территории Украины.

В информцентре "Украина-2012" напоминают, что от стран-участниц финала ожидается прибытие президента и премьер-министра Италии, а также премьер-министра Испании и принца астурийского дона Фелипе Хуана Пабло Альфонсо.

В целом в аэропорт "Борисполь" воскресенье, 1 июля, ожидается прибытие почти 160 рейсов с VIP-лицами, гостями и болельщиками, которые направляются на финальную игру чемпионата.

"Всего, начиная с 5 июня, через границу пропущено свыше 1350 организованных групп болельщиков. Граница свободна и пересечь ее можно легко", - сообщает Госпогранслужба.

Напомним, сегодня сборные Испании и Италии встретятся в финале чемпионате Европы по футболу Евро-2012, чтобы определить лучшую команду Старого Света. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Прямая трансляция на Первом национальном, ТРК Украина и ТК Футбол.

Ранее Главред также сообщал, что национальную сборную Испании во время финального матча чемпионата Европы по футболу Евро-2012 на НСК "Олимпийский" в столице Украины будет поддерживать более 11 тысяч болельщиков. Как утверждает одна из ведущих испанских газет, в период с 12 декабря 2011 года по 29 февраля 2012-го сторонники команды Висенте дель Боске выкупили 10 тысяч пропусков с помощью официальной платформы по продаже билетов на матчи первенства континента в Украине и Польше.

Фото: pvu.gov.ua

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