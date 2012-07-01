Касильяс не согласен с Буффоном: шансы на победу равны

{1-} Голкипер и капитан сборной Испании Икер Касильяс не согласен со своим коллегой по амплуа Джанлуиджи Буффоном, который заявил, что у Испании больше шансов на победу в финале Евро-2012.

"Италия - отличная команда, что было вновь доказано на стадии 1/2 финала. Они по праву сыграют в решающем матче. В финале фаворитов быть не может по определению, шансы команд абсолютно равны", - сказал Касильяс, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

"Лично для меня все совсем по-другому, чем четыре года назад. Тогда никто не ждал от нас победы. Так же было и на чемпионате мира - наши болельщики надеялись на победу, но ее никто не ждал. Мы и представить не могли, что сыграем в третьем финале кряду", - отметил он.

Напомним, сегодня сборные Испании и Италии встретятся в финале чемпионате Европы по футболу Евро-2012, чтобы определить лучшую команду Старого Света. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Прямая трансляция на Первом национальном, ТРК Украина и ТК Футбол.

Ранее Главред также сообщал, что национальную сборную Испании во время финального матча чемпионата Европы по футболу Евро-2012 на НСК "Олимпийский" в столице Украины будет поддерживать более 11 тысяч болельщиков. Как утверждает одна из ведущих испанских газет, в период с 12 декабря 2011 года по 29 февраля 2012-го сторонники команды Висенте дель Боске выкупили 10 тысяч пропусков с помощью официальной платформы по продаже билетов на матчи первенства континента в Украине и Польше.

Фото: footballisimo.ru

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