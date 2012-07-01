Анонс финала Евро-2012: Испания – Италия

{1-} Сегодня, 1 июля в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится финальный матч чемпионата Европы по футболу Евро-2012. В решающем поединке за Кубок Анри Дэлоне сразятся национальные сборные команды Испании и Италии.

Испания является действующим чемпионом Европы и считается фаворитом сегодняшнего матча. Но еще ни разу обладатель титула не смог его защитить. Испанцы в случае победы войдут в историю, как команда, выигравшая подряд три крупных международных турнира. Ранее "фурия роха" выиграла Евро-2008 и ЧМ-2010.

Эти команды играли между собой в первом матче турнира, однако с тех пор многое изменилось. Нет, Испания осталась прежней и, вполне вероятно, выйдет в том же составе, что и тогда, а вот Италия стала совершенно другой командой, пишет football.ua.

В полуфинале Висенте Дель Боске выпускал на острие атаки Альваро Негредо с прямой задачей вымотать центральных защитников своими передвижениями, дабы потом другие игроки пользовались плодами его работы. Это не самый оптимальный вариант и наверняка итальянцы будут готовы к нему, эффект неожиданности утерян. Поэтому сегодня более вероятен вариант на позиции центрального нападающего с Фабрегасом или Торресом.

Не всех устраивает игра Хави на этом турнире, но Дель Боске назвал его системообразующим игроком команды, то есть вариант с игрой без него не рассматривается. Также не лучшим образом играл против Франции и Португалии Давид Силва, однако и его ждут с первых минут.

Чезаре Пранделли начинал чемпионат со схемой 3-5-2. По ходу турнира команда перестроилась на более привычные для нынешней команды 4-3-1-2, и сам наставник говорит, что даже не рассматривал варианта с возвращением к прежней схеме. Против Англии и Германии этот вариант состава работал просто превосходно, и замены должны быть лишь точечными.

Например, это касается линии обороны. В прошлой игре не могли играть оба правых защитника команды Маджо и Абате, поэтому с левого фланга был переведен Бальдзаретти. Теперь Пранделли может выбирать из правых защитников, а Бальдзаретти перевести на левый фланг, Кьеллини - в центр. Касательно середины поля и атаки новинок быть не должно, хотя тот же Кассано всегда меняется в начале второго тайма.

Испания (ориентировочный состав): Касильяс - Арбелоа, Пике, Рамос, Хорди Альба - Бускетс, Хави, Хаби Алонсо - Силва, Фабрегас, Иньеста

Италия (ориентировочный состав): Буффон - Абате, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини - Де Росси, Пирло, Маркизио - Монтоливо - Кассано, Балотелли

Дисквалифицированные: нет

Травмированные: нет

Слова

Висенте Дель Боске, наставник сборной Испании:

"Это самый важный матч для нас. Мы много лет работали с командой, чтобы создать нынешний стиль игры и хотели бы увенчать старания победой. Италия хорошо играли против нас в первом матче, но они прогрессировали и будут тяжелым соперником. Относительно стартового состава мы определимся завтра. Все сильнейшие, кто будет готов, выйдут на поле".

Чезаре Пранделли, наставник сборной Италии:

"Испания - лучшая сборная мира. Они играют по-своему, у них есть своя философия, которой они придерживаются. Однако мы постараемся обыграть их. Я думаю, сила Испании не только во владении мячом, но и в отборе. Они начинают отбор у чужих ворот, на большой интенсивности. Для победы мы должны хорошо реализовать свои моменты. Мы уважаем соперника, но должны помнить, что можем играть в свой футбол, когда для этого есть возможность. Мы всегда пытались играть, используя силу своих игроков. Мы много тренировались, вы могли видеть, как мы работали в Коверчиано. Нужно продолжать идти по тому же пути".

Икер Касильяс, капитан сборной Испании:

"Я не могу сказать точно, но да, думаю Италия нас уважает. Впрочем, и мы их уважаем, ведь они сильная команда. Итальянцы доказали, что заслужили выход в финал, обыграв в своем стиле Германию. У них сильный состав игроков, они знают, как играть. Мы не думаем, что являемся фаворитами в финале. Скорее будет правильным сказать, что команды равны".

Джанлуиджи Буффон, капитан сборной Италии:

"У Испании очень много сильных игроков, начиная с вратаря. Касильяс - великий вратарь, которого я очень уважаю. Я очень рад сразиться с ними и надеюсь, что это будет интересный вызов. Если бы я выделил кого-то одного, это выглядело бы знаком неуважения к остальным. Последние шесть-семь лет они реально доминируют в мировом футболе. Я отдаю должное их достижениям. Но сейчас мы должны играть с любым соперником".

История противостояния

Всего сыграно 30 матчей: +8=12-10 30:39

официальных: +0=4-3 3:6

- сборная Испании никогда не побеждала Италию в официальных матчах;

- правда, это касается лишь основного времени, ведь четыре года назад на Евро-2008 соперники встретились в 1/4 финала, и после нулевой ничьи Испания победила по пенальти;

- это четвертый случай, когда соперники по группе встретились между собой в финале.

Интересные факты

- Испания установила рекорд, по которому она не проигрывает в 11-ти матчах чемпионатов Европы кряду - с матча против Португалии (0:1) на Евро-2004;

- в официальных встречах Испания не проигрывает 19 матчей, с поединка против Швейцарии на Кубке мира-2010;

- в девяти матчах на вылет Испания не пропускает в собственные ворота;

- на этом турнире Икер Касильяс не пропускает в свои ворота с матча первого тура против Италии. Сухая серия испанского голкипера насчитывает 419 минут;

- правда, в двух предыдущих матчах в створ ворот испанцев был нанесен только один удар;

- под руководством Чезаре Пранделли сборная Италии не уступала в официальных матчах.

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