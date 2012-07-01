Из-за финала Евро-2012 перекрыли центр Киева

{1-} Сегодня, 1 июля, в день проведения финального матча чемпионата Европы по футболу Евро-2012 на НСК "Олимпийский", в Киеве вводятся ограничения движения в центре города.
С 10:00 и до окончания матча, а также на три часа после окончания будут перекрыты:
- ул. Красноармейская (участок от ул. Ивана Федорова до бул. Шевченко)
- ул. Федорова (от ул. Красноармейская до ул. Предславинская)
- ул. Димитрова (от ул. Красноармейская до ул. А. Барбюса)
- ул. А. Барбюса (от ул. Федорова до ул. Димитрова)
- пер. Лабораторный (от ул. Летняя до Федерации футбола)
- ул. Физкультуры (от ул. Горького до ул. Шота Руставели)
- ул. Физкультуры (от ул. Горького до НСК "Олимпийский")
- ул. Жилянская (от ул. Горького до ул. Шота Руставели)
- ул. Саксаганского (от ул. Горького до ул. Эспланадная)
- ул. Шота Руставели, Эспланадная, Рогнединская, Скоропадского, пер. Госпитальный, ул. Госпитальная.
- бул. Леси Украинки (от ул. Госпитальная до пер. Щорса в обоих направлениях)
- Бессарабская площадь (при этом проезд по ул. Бассейная и Крутому спуску остается свободным)
- на ул. Федорова (участок от ул. Горького до Красноармейской) направление одностороннего движения меняется на противоположное.
Напомним, работает в особом режиме и метро. Станция "Майдан Незалежности" закрыта для входа и выхода, работает только на пересадку. 1 июля ст. "Олимпийская" и "Дворец спорта" будут закрыты с 17:45 и на час после окончания матча. При необходимости могут ограничивать движение на станциях "Крещатик", "Театральная", "Площадь Льва Толстого".
Как ранее сообщал Главред, сегодня сборные Испании и Италии встретятся в финале чемпионате Европы по футболу Евро-2012, чтобы определить лучшую команду Старого Света. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Прямая трансляция на Первом национальном, ТРК Украина и ТК Футбол.
фото: fakty.ictv.ua
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