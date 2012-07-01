Тренеры сборных Испании и Италии пообещали шоу в финале Евро-2012

{1-} В преддверии финального матча чемпионата Европы по футболу Евро-2012 на НСК "Олимпийский" между сборными Испании и Италии наставники команд Чезаре Пранделли и Висенте дель Боске сошлись во мнении, что в воскресенье зрителей ожидает грандиозный футбольный спектакль, который станет кульминацией трехнедельного марафона в Польше и Украине.

Об этом говорится в статье, размещенной на официальном сайте УЕФА,

"Долгие годы мы упорно работали и, конечно, хотим получить в награду золото чемпионата Европы", - признался дель Боске, чья сборная ни разу не обыграла Италию в десяти официальных встречах, но зато одолела ее по пенальти в 1/4 финала Евро-2008.

"Турнир для обеих команд складывался по схожему сценарию. Мы играли в одной группе и по разу победили в серии пенальти. Кроме того, манера игры финалистов достаточно похожа, поэтому между нами не так много различий", - добавил он.

В свою очередь Пранделли подчеркнул, что его команда не отступится от атакующей философии. "Я очень надеюсь, что команда сыграет хорошо и сможет завладеть инициативой. Сила испанцев заключается не только во владении мячом, но и в умении за него бороться. Мы должны использовать свои шансы и создавать численный перевес на определенных участках поля. Конечно, мы не прогнозируем, что будем владеть инициативой с первой до последней минуты. Тем не менее, мы умеем играть в свой футбол, когда появляется такая возможность", - отметил экс-наставник "Фиорентины".

Испанцы в последний раз проигрывали в рамках чемпионата Европы шесть лет назад, проведя с тех пор 28 матчей. Пранделли понимает всю сложность задачи, стоящей перед его командой, заявив: "В последние годы сборная Испании неизменно побеждает. Они доказали, что являются лучшей командой планеты. Испанцы всегда верны своему стилю. Но мы с самого начала говорили, что Испания - наш главный конкурент".

Напомним, сегодня сборные Испании и Италии встретятся в финале чемпионате Европы по футболу Евро-2012, чтобы определить лучшую команду Старого Света. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Прямая трансляция на Первом национальном, ТРК Украина и ТК Футбол.

Всё о финальном матче чемпионата Европы по футболу Евро-2012 между сборными Испании и Италии читайте ЗДЕСЬ.

фото:ua.uefa.com

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