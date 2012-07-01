В Одессе трамвай на большой скорости сошел с рельс

Вчера, 30 июня, на проспекте Добровольского в Одессе сошел с рельс трамвай маршрута №7, двигавшийся в направлении Лузановки.

Вагон шел на большой скорости и у него, по свидетельству ехавших в нем пассажиров, отказали тормоза, пишет Думская.



В результате трамвай не смог в нужный момент сбавить скорость, сошел передней тележкой с рельс и некоторое время громыхал по шпалам.





Во время происшествия никто не пострадал, но в салоне среди пассажиров началась паника. Инцидент произошел около 11:00-11:30.

Ранее Главред также сообщал, что 19 июня, на улице Фрунзе в Киеве загорелся трамвай.

«В какой-то момент из-под днища пошел густой черный дым. Водитель немедленно открыл двери, и все пассажиры выбежали из трамвая. Тем временем кондукторша бегала с огнетушителем и гасила место загорания», – рассказала очевидица происшествия Зинаида Рошева.

По ее словам, сам водитель трамвая причиной возгорания считает слишком высокую температуру воздуха.

Фото: dumskaya.net

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