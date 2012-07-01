Евро-2012 выиграет Испания - прогноз букмекеров

{1-} В финальном матче чемпионата Европы по футболу Евро-2012 между сборными Испании и Италии, который пройдет вечером воскресенья в Киеве, букмекеры отдают предпочтение испанцам, передает «Укринформ».

Ставки на победу (в основное время) «Красной фурии» ведущие букмекерские конторы принимают в диапазоне коэффициентов 2.10 - 2.20, тогда как шансы итальянцев варьируются от 3.40 до 3.80.

Ставки на ничью (в основное время) принимаются в диапазоне 3.10 - 3.25.

Напомним, сегодня сборные Испании и Италии встретятся в финале чемпионате Европы по футболу Евро-2012, чтобы определить лучшую команду Старого Света. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45. Прямая трансляция на Первом национальном, ТРК Украина и ТК Футбол.

Ранее Главред также сообщал, что национальную сборную Испании во время финального матча чемпионата Европы по футболу Евро-2012 на НСК "Олимпийский" в столице Украины будет поддерживать более 11 тысяч болельщиков. Как утверждает одна из ведущих испанских газет, в период с 12 декабря 2011 года по 29 февраля 2012-го сторонники команды Висенте дель Боске выкупили 10 тысяч пропусков с помощью официальной платформы по продаже билетов на матчи первенства континента в Украине и Польше.

Всё о финальном матче чемпионата Европы по футболу Евро-2012 между сборными Испании и Италии читайте ЗДЕСЬ.

фото:УНИАН

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