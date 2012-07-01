Пьяный священник снёс столб и оставил без света целый район

В Олевске Житомирской области пьяный священник устроил ДТП и оставил без света около сотни жилых домов, сообщают местные СМИ.
Volkswagen священника столкнулся со столбом. Столб упал на киоск. Вследствие падения гигантская опора потянула за собой всю контактную сеть, – сообщает «Рупор Житомира».
По словам очевидцев, придя в себя, водитель начал включать заднюю передачу. В свою очередь местная жительница вовремя забрала у него ключи, вызвала работников ГАИ, и тем самым не позволила уехать с места ДТП.
Священник медленно вышел из автомобиля и направился к ближайшему продуктовому магазину, чтобы взять еще спиртного. Однако уже на выходе его ждали правоохранительные органы и разъяренные жители, оставшиеся без света.
По информации издания, за считанные секунды в результате обрыва контактной сети были обесточены несколько кварталов.
Из-за резких перепадов напряжения у горожан погорели современные телевизоры, холодильники, а также компьютерная и офисная техника.
Ранее «Главред» сообщал, что в Одессе произошло ДТП, которое устроил местный батюшка. Из-за аварии с участием «Мерседеса» священнослужителя мирянину оторвало ухо.
Фото: ruporzt.com.ua
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