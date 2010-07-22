Умер лидер чилийских коммунистов Луис Корвалан

В Чили на 94-м году жизни скончался политик, бывший Генеральный секретарь Коммунистической партии страны Луис Корвалан, сообщает Лента.ру. Корвалан известен, в частности, тем, что стал участником обмена политзаключенными. СССР в 1976 году обменял на Корвалана диссидента Владимира Буковского. Корвалан родился в 1916 году в простой семье; в 16 лет вступил в компартию. Работал в партийной газете, в 1946 году стал ее главным редактором. С 1948-го по 1958 годы, когда коммунисты в Чили были вне закона, Корвалана несколько раз арестовывали. В 1958 году он возглавил компартию. После военного переворота 1973 года, в результате которого к власти в Чили пришел Аугусто Пиночет, Корвалан был арестован как противник режима. Была начата международная кампания по освобождению Корвалана; в СССР академик Андрей Сахаров предложил обменять на Корвалана Буковского, осужденного за «антисоветскую агитацию и пропаганду». Состоявшийся обмен политзаключенными стал самым известным подобным событием и остался в народной памяти благодаря непристойной частушке Вадима Делоне: «Обменяли хулигана // На Луиса Корвалана. // Где б найти такую ..., // Чтоб на Брежнева сменять?» Корвалан тайно вернулся из СССР в Чили в 1983 году, сменив внешность. В 1989 году, после окончания диктатуры Пиночета, Корвалан оставил пост лидера компартии. Жил в Сантьяго, написал несколько книг, в частности, мемуары, труд о правлении Сальвадора Альенде и работу «Крушение советской власти» (El derrumbe del poder sovietico).