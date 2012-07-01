Во время финала Евро-2012 перекроют до 6 станций метро

{1-} Во время проведения финального матча Евро-2012 будут перекрыты до 6 станций киевского метро.

Об этом сообщает «Украина-2012».

Во время матча сборных Испании и Италии будут перекрыты станции метро «Олимпийская», «Дворец спорта».

При необходимости также могут быть закрыты станции метро «Крещатик», «Театральная» и «Площадь Льва Толстого».

Напомним, для входа и выхода пассажиров также закрыта станция «Майдан Независимости», которая сейчас работает только для пересадки.

Кроме того, в день финального матча чемпионата перекрыт практически весь центр столицы.

Также напомним, последний матч Евро-2012 начнется 1 июля в 21:45 по киевскому времени на НСК «Олимпийский».

Фото: Украина-2012

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