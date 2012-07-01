Хряк Фунтик напророчил победителя Евро-2012

{1-} Хряк-прорицатель Фунтик, который на протяжении всего Евро-2012 прожил в фан-зоне на Крещатике, назвал чемпиона Европы 2012 года.

Согласно последнему прогнозу Фунтика, победителем финала станет Италия, передает «Интерфакс-Украина».

Из двух мисок с кукурузными палочками, помеченных флагами участников финала, свинья выбрала посуду с итальянским флагом.

Отментим, что после окончания чемпионата хряка-прорицатель станет жителем Киевского зоопарка.

Напомним, 1 июля в финале Евро-2012 на НСК «Олимпийский» в Киеве встретятся сборные Италии и Испании.

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