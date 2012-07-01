В день финала Евро-2012 киевская фан-зона и метро будут работать до утра

{1-} В день финального матча Евро-2012 киевская фан-зона и метрополитен будут работать до 4 часов утра 2 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНИАН.

Соответствующее решение было принято городским штабом по безопасности Евро-2012.

Станция «Майдан Независимости» будет работать только на пересадку пассажиров между линиями, «Олимпийская» и «Дворец спорта» будут закрыты на вход и выход пассажиров с 17.45 и до 22.45 - они откроются через час после окончания финального матча.

Мимо станции «Олимпийская» поезда метро будут следовать без остановки. В указанный период, в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение входа пассажиров на станции «Крещатик», «Театральная» и «Площадь Льва Толстого» и, при необходимости, закрытие входа на станции «Крещатик» и «Театральная».

Напомним, 1 июля на НСК «Олимпийский» состоится финальный матч Евро-2012 между сборными Испании и Италии.

Новости по теме:

Киевская битва: все о финале Евро-2012

Хряк Фунтик напророчил победителя Евро-2012

Во время финала Евро-2012 перекроют до 6 станций метро

Янукович встретится с президентом Польши перед финалом Евро-2012