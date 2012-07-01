Гвардиола: Испания победит и войдет в историю

{1-} Бывший наставник каталонской «Барселоны» Хосеп Гвардиола рассказал о своих ожиданиях от финала Евро-2012, в котором сойдутся сборные Испании и Италии. По его словам, в финале победителем станет испанская команда, которая войдет в историю, передает «Сегодня».

«Думаю, сегодня Испания выиграет и войдет в историю. Выиграть три крупных турнира за четыре года – уникальное достижение. Нет разницы, выйдет в основе сборной Испании чистый нападающий или нет. В составе есть игроки, которые могут забить», - сказал он.

При этом Гвардиола воздал должное своему коллеге – наставнику Красной Фурии Висенте Дель Боске.

«Команда находится в надежных руках. Дель Боске – лучший тренер для нашей сборной», – отметил испанский специалист.

Напомним, финал Евро-2012, в котором сборная Испании сыграет с Италией, пройдет 1 июля на НСК «Олимпийский».

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске в случае победы на Евро-2012 станет первым в истории футбола наставником, которому покорились Чемпионат Европы, Чемпионат мира и Лига Чемпионов.

Фото: alarabiya.net

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