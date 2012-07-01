Обнародованы фото мажорной блондинки, сбившей насмерть КВНщика

Одесские СМИ обнародовали фотографии мажорной блондинки, якобы управляющей белым «Мерседесом», который насмерть сбил одесского КВНщика Владимира Супруна 29 июня.

Сначала «Думская.НЕТ» сообщила, что виновницей ДТП является дочь начальника главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения Одесской облгосадминистрации Олега Сироты. Но через примерно полчаса данная публикация была снята с сайта, а позже было напечатано опровержение, сообщает «Взгляд из Одессы».

Теперь журналисты, основываясь на фотографиях и сообщениях пользователей Одесского форума сообщают, что виновницей ДТП является некая Юлия Тернавская.

Ранее «Главред» сообщал, что авария произошла около 19:30 в пятницу, 29 июня, на улице Космонавта Комарова. По словам очевидцев, Супрун пересекал улицу на велосипеде - по пешеходному переходу. В этот момент его сбил белый Mercedes SLK, который двигался на большой скорости.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Впоследствии от полученных травм он скончался в железнодорожной больнице.

фото: od-news.com

Новости по теме:

В Одессе известный КВНщик погиб в ДТП

В Харькове мажор устроил ДТП и бросил жертву умирать - СМИ

Мажор, сбивший людей в центре Луганска, отказался помочь жертвам ДТП

В Одессе пьяный разбил 3 машины и искалечил 7 человек

Одесский мажор, сбивший насмерть человека, трижды амнистирован (ВИДЕО)