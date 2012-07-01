Испания-Италия: финал Евро-2012 в интересных фактах

1 июля 2012, 17:59

{1-} Финал Евро-2012 между сборными Испании и Италии богат интересными цифрами.

В частности, этот матч отличается от других, по данным «Корреспондента», такой статистикой:

1 – Это первый финал чемпионатов Европы, в котором капитанами обеих команд будут голкиперы.

2 – Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске в случае победы на Евро-2012 станет вторым в истории футбола наставником, которому покорились Чемпионат Европы и Чемпионат мира. Первым был легендарный Хельмут Шен.

(При этом Висенте дель Боске может стать первым наставником в истории, покорившим Лигу Чемпионов, чемпионат Европы и мира – прим.ред.).

Все о финале Евро-2012 читайте здесь

6 – Самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы был забит испанцем Хесусом Передой на 6-й минуте в 1964-м году.

7 – Лишь семь игроков, который смогут принять участие в финале, представляют клубы не из Италии и Испании.

10 – Португалец Педро Проэнса, который будет главным арбитром финала, во время Евро-2012 показал 10 желтых карточек и ни одной красной.

15 – Итальянцы за время Евро-2012 заработали 15 предупреждений – больше, чем любая другая сборная, участвовавшая в турнире.

Испания - Италия, финал Евро-2012. ППРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

17 – На защитнике сборной Испании Альваро Арбелоа соперники фолили 17 раз – больше, чем на любом другом игроке первенства.

27 – Средний возраст игроков сборной Испании.

28 – Средний возраст игроков сборной Италии.

31 – Трансляция финала Евро-2012 на НСК Олимпийский будет вестись с помощью 31 камеры.

55 – Итальянцы били в створ ворот соперника 55 раз – больше, чем любая другая команда на турнире.

92,8 – Точность пасов лидера испанской полузащиты Хави на турнире составляет 92,8% - больше, чем любого другого игрока финала Евро-2012.

120 – Капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон проведет свой 120-й матч в футболке национальной сборной.

137 – А вот капитан испанцев Икер Касильяс проведет свой уже 137-й матч за сборную.

164 – Итальянский хавбек Сабастьян Джовинко – самый миниатюрный игрок Евро-2012. Его рост – всего 164 сантиметра.

180 – Средний рост игроков сборной Испании составляет 180 см.

181 – Средний рост итальянцев, несмотря на наличие в команде Джовинко, составляет 181 см.

200 – Трансляция финала Евро-2012 будет вестись более чем в 200 странах.

Испания - Италия: ПРОГНОЗ ОТ ХРЯКА-ВЕЩУНА ФУНТИКА

455 – Хави сделал 455 точных пасов – больше, чем любой игрок турнира.

40 000 – Полузащитник сборной Италии Андреа Пирло на родине владеет винной компаний Pratum Coller, которая ежегодной продает 40 тысяч бутылок этого алкогольного напитка.

68 055 – НСК «Олимпийский» во время финала Евро-2012 сможет принять 68 тысяч 55 зрителей.

582 810 – Игроки сборной Испании во время матчей Евро-2012 пробежали почти 583 километра.

605 020 – Итальянцы же во время поединков первенства суммарно покрыли большее расстояние – около 605 километров.

1 000 000 – С начала 2012 года в мире было куплено около миллиона футболок сборной Испании.

1 000 000 – Как ожидается, во время 15-минутного перерыва в финале Евро-2012 на НСК «Олимпийский» и фан-зоне Киева будет продано около миллиона бокалов пива.

1 190 000 – Киевскую фан-зону во время Евро-2012 посетили почти 1,2 миллиона человек.

Центр Киева пееркрыт из-за финала Евро-2012: СПИСОК УЛИЦ

1 320 000 – Число болельщиков, который посетили матчи Евро-2012 на стадионах, составляет уже более 1,3 миллиона человек.

18 000 000 – Как ожидается, прямую трансляцию Евро-2012 будут смотреть 18 миллионов испанцев.

25 000 000 – В Великобритании, как ожидается, будет побит рекорд ставок на один матч. Букмекеры оценивают их в 25 миллионов фунтов.

250 000 000 – Как ожидается, во всем мире за финалом Евро-2012 в прямом эфире будет следить четверть миллиарда зрителей.

Новости по теме:

Киевская битва: все о финале Евро-2012

В день финала Евро-2012 киевская фан-зона и метро будут работать до утра

Хряк Фунтик напророчил победителя Евро-2012

Во время финала Евро-2012 перекроют до 6 станций метро

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять