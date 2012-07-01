Испания-Италия: финал Евро-2012 в интересных фактах

{1-} Финал Евро-2012 между сборными Испании и Италии богат интересными цифрами.

В частности, этот матч отличается от других, по данным «Корреспондента», такой статистикой:

1 – Это первый финал чемпионатов Европы, в котором капитанами обеих команд будут голкиперы.

2 – Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске в случае победы на Евро-2012 станет вторым в истории футбола наставником, которому покорились Чемпионат Европы и Чемпионат мира. Первым был легендарный Хельмут Шен.

(При этом Висенте дель Боске может стать первым наставником в истории, покорившим Лигу Чемпионов, чемпионат Европы и мира – прим.ред.).

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6 – Самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы был забит испанцем Хесусом Передой на 6-й минуте в 1964-м году.

7 – Лишь семь игроков, который смогут принять участие в финале, представляют клубы не из Италии и Испании.

10 – Португалец Педро Проэнса, который будет главным арбитром финала, во время Евро-2012 показал 10 желтых карточек и ни одной красной.

15 – Итальянцы за время Евро-2012 заработали 15 предупреждений – больше, чем любая другая сборная, участвовавшая в турнире.

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17 – На защитнике сборной Испании Альваро Арбелоа соперники фолили 17 раз – больше, чем на любом другом игроке первенства.

27 – Средний возраст игроков сборной Испании.

28 – Средний возраст игроков сборной Италии.

31 – Трансляция финала Евро-2012 на НСК Олимпийский будет вестись с помощью 31 камеры.

55 – Итальянцы били в створ ворот соперника 55 раз – больше, чем любая другая команда на турнире.

92,8 – Точность пасов лидера испанской полузащиты Хави на турнире составляет 92,8% - больше, чем любого другого игрока финала Евро-2012.

120 – Капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон проведет свой 120-й матч в футболке национальной сборной.

137 – А вот капитан испанцев Икер Касильяс проведет свой уже 137-й матч за сборную.

164 – Итальянский хавбек Сабастьян Джовинко – самый миниатюрный игрок Евро-2012. Его рост – всего 164 сантиметра.

180 – Средний рост игроков сборной Испании составляет 180 см.

181 – Средний рост итальянцев, несмотря на наличие в команде Джовинко, составляет 181 см.

200 – Трансляция финала Евро-2012 будет вестись более чем в 200 странах.

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455 – Хави сделал 455 точных пасов – больше, чем любой игрок турнира.

40 000 – Полузащитник сборной Италии Андреа Пирло на родине владеет винной компаний Pratum Coller, которая ежегодной продает 40 тысяч бутылок этого алкогольного напитка.

68 055 – НСК «Олимпийский» во время финала Евро-2012 сможет принять 68 тысяч 55 зрителей.

582 810 – Игроки сборной Испании во время матчей Евро-2012 пробежали почти 583 километра.

605 020 – Итальянцы же во время поединков первенства суммарно покрыли большее расстояние – около 605 километров.

1 000 000 – С начала 2012 года в мире было куплено около миллиона футболок сборной Испании.

1 000 000 – Как ожидается, во время 15-минутного перерыва в финале Евро-2012 на НСК «Олимпийский» и фан-зоне Киева будет продано около миллиона бокалов пива.

1 190 000 – Киевскую фан-зону во время Евро-2012 посетили почти 1,2 миллиона человек.

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1 320 000 – Число болельщиков, который посетили матчи Евро-2012 на стадионах, составляет уже более 1,3 миллиона человек.

18 000 000 – Как ожидается, прямую трансляцию Евро-2012 будут смотреть 18 миллионов испанцев.

25 000 000 – В Великобритании, как ожидается, будет побит рекорд ставок на один матч. Букмекеры оценивают их в 25 миллионов фунтов.

250 000 000 – Как ожидается, во всем мире за финалом Евро-2012 в прямом эфире будет следить четверть миллиарда зрителей.

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